Алек Болдуин сообщил об аварии с его участием

«Сегодня утром меня стали спрашивать о моей машине — я сегодня попал в аварию. Я разбил машину жены. Мне очень жаль. Но все в порядке, и я в порядке, и мой брат тоже»", — написал Болдуин на своей странице. Он рассказал, что пытался избежать столкновения с мусоровозом и врезался в дерево. Он уточнил, что автомобиль принадлежал его супруге, и выразил сожаление по поводу случившегося.