Алек Болдуин сообщил об аварии с его участием

Алек Болдуин врезался на своей машине в дерево.
Американский актер Алек Болдуин и его брат попали в ДТП. По его словам, в результате столкновения с деревом никто не пострадал. Об этом актер сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram*.
«Сегодня утром меня стали спрашивать о моей машине — я сегодня попал в аварию. Я разбил машину жены. Мне очень жаль. Но все в порядке, и я в порядке, и мой брат тоже»", — написал Болдуин на своей странице. Он рассказал, что пытался избежать столкновения с мусоровозом и врезался в дерево. Он уточнил, что автомобиль принадлежал его супруге, и выразил сожаление по поводу случившегося.
Ранее стало известно о прекращении судебного разбирательства в отношении актера Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Инцидент произошел во время съемок фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.