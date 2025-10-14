Ричмонд
В небе над Воронежской областью уничтожили пять украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили не менее пяти беспилотников в Воронежской области ночью 14 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, дроны были замечены в небе сразу над двумя муниципалитетами.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в Telegram.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Несмотря на это, в области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.

Ранее Life.ru писал, что прошлой ночью два жителя Ростовской области пострадали после падения дрона на частный дом. Тогда беспилотник пробил крышу и вызвал пожар, в результате чего люди получили осколочные ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

