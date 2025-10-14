В небе над Воронежской областью уничтожили пять украинских БПЛА

«Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в Telegram.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Несмотря на это, в области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.
Ранее Life.ru писал, что прошлой ночью два жителя Ростовской области пострадали после падения дрона на частный дом. Тогда беспилотник пробил крышу и вызвал пожар, в результате чего люди получили осколочные ранения.
