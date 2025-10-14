Mysl Polska: Россия четко дала понять Западу о достижении целей СВО

Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена отступать.
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности страны ясно обозначил позицию Москвы по продолжению специальной военной операции (СВО) и достижению поставленных задач, несмотря на внешнее давление и угрозы. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.
«Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — цитирует Mysl Polska свои выводы по итогам заявлений российских властей.
Заявления Владимира Путина о продолжении СВО и достижении поставленных целей прозвучали на фоне его анонсов о скором появлении нового российского оружия. Ранее, по итогам саммита СНГ, президент сообщил об успешных испытаниях новейших систем, которые, по мнению экспертов и зарубежных СМИ, могут включать крылатую ракету «Буревестник» или усовершенствованные гиперзвуковые блоки. Эти разработки, как отмечали китайские издания, призваны разрушить «стратегическую блокаду» Запада и укрепить позиции России в гонке вооружений.