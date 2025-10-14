Mysl Polska: Россия четко дала понять Западу о достижении целей СВО

Заявления Владимира Путина о продолжении СВО и достижении поставленных целей прозвучали на фоне его анонсов о скором появлении нового российского оружия. Ранее, по итогам саммита СНГ, президент сообщил об успешных испытаниях новейших систем, которые, по мнению экспертов и зарубежных СМИ, могут включать крылатую ракету «Буревестник» или усовершенствованные гиперзвуковые блоки. Эти разработки, как отмечали китайские издания, призваны разрушить «стратегическую блокаду» Запада и укрепить позиции России в гонке вооружений.