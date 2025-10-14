В Венесуэле в результате затопления шахт погибли 14 горняков

«Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трёх разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий», — говорится в сообщении на странице управления в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По данным спасателей, в операции участвуют пожарные муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.
