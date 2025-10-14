Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле в результате затопления шахт погибли 14 горняков

МЕХИКО, 14 окт — РИА Новости. Четырнадцать горняков погибли в результате затопления трёх шахт в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, начата операция по извлечению тел, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Источник: © РИА Новости

«Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трёх разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий», — говорится в сообщении на странице управления в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным спасателей, в операции участвуют пожарные муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская