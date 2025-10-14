Ричмонд
Автобус с пассажирами обстреляли в Петропавловске-Камчатском

Неизвестные обстреляли автобус с пассажирами в Петропавловске-Камчатском. Об этом во вторник, 14 октября, Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент случился в микрорайоне «Горизонт». В автобус № 7 попали несколько пуль из пневматического оружия.

Уточняется, что транспортное средство получило повреждения — разбиты два стекла. Информации о пострадавших нет, сказано в публикации.

3 сентября мужчина, находясь в вагоне метро около станции «Рижская», устроил стрельбу из аэрозольного пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника задержали, его доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее в Нижнем Новгороде на площади Советской подростки обстреляли маршрутный автобус из пневматического пистолета. Один пассажир получил травмы, а транспорт был поврежден.