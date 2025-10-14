Ричмонд
В Воронежской области уничтожили более пяти дронов

Все экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов на территории двух муниципалитетов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По словам главы области, дежурные расчёты ПВО оперативно отреагировали на появление вражеских дронов и успешно нейтрализовали угрозу. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры.

Гусев подчеркнул, что все экстренные службы продолжают мониторинг ситуации, а безопасность жителей региона остаётся под полным контролем.

Ранее украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, что привело к возгоранию. Всего силы противовоздушной обороны сумели сбить более 20 вражеских дронов, атаковавших регион.