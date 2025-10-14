Переехал к бабушке помогать: озвучены новые подробности гибели 15-летнего футболиста в Актобе

«В 2022 году он начал очень сильно прогрессировать. Он стал капитаном команды по своему возрасту. Был кандидатом в детские юношеские сборные Казахстана. И вот мы перевели его в QJ лигу, чтобы он рос. Он начал тоже доказывать, попадать в основной состав. Очень перспективный парень был», — рассказал председатель правления ФК «Актобе» Санат Шалекенов.