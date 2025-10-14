ВС РФ без единого выстрела взяли в плен группу ВСУ и освободили город: карта СВО на 14 октября

По предварительным данным, ВС РФ стремятся прорваться дальше в оборону ВСУ и закрепиться на новых позициях. Контроль над высотами позволяет российской армии корректировать огонь, использовать дроны и оказывать давление на подходы противника под прикрытием артиллерии. В случае падения Ямполя и Дроновки, под угрозой окажется Северск, так как эти населенные пункты имеют стратегическое значение для снабжения и обороны ВСУ.