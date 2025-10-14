ВС РФ без единого выстрела взяли в плен группу ВСУ и освободили город: карта СВО на 14 октября

Российские войска начали штурм Дроновки в ДНР.
Российские штурмовые подразделения без единого выстрела обезвредили группу военнослужащих ВСУ, захватили важные документы и обеспечили освобождение одного из населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, операция прошла на окраине поселка, где была обнаружена временная база украинских военных. Российские бойцы, используя дымовые шашки, задержали противника, изъяли документацию и доставили пленных в штаб.
Изучение документов и допрос пленных позволили командованию определить новые позиции ВСУ, по которым впоследствии были нанесены ракетные удары. В результате этих действий один из населенных пунктов региона был полностью освобожден. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Сумское направление.
Российские войска ведут ожесточенные бои в районе Юнаковки Сумской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно контратакуют, пытаясь удержать стратегические высоты. По его словам, снижение интенсивности боевых действий позволит закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.
Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале об успешной операции спецназа «Ахмат» в Сумской области. С помощью гексакоптера была уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся атаковать российские позиции ночью в районе села Алексеевка.
Харьковское направление.
После освобождения населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области российские военные продолжают теснить подразделения ВСУ к берегу Оскольского водохранилища. Об этом сообщил Марочко.
По его словам, контроль над Боровской Андреевкой значительно осложнил положение украинских формирований в населенных пунктах Богуславка, Боровая и Новоплатоновка, поскольку за их спинами находится Оскольское водохранилище. Эксперт также отметил, что взятие Боровской Андреевки обеспечило российским подразделениям определенное стратегическое преимущество, усилив их позиции для последующего наступательного продвижения.
Донецкое направление.
Северское направление.
ВС РФ начали продвигаться вглубь Дроновки в районе СеверскаФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
По данным telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские войска начали штурм Дроновки в районе Северска, создав плацдарм и заняв ключевые высоты. Отмечается, что на этом направлении российские штурмовые группы уже продвигаются вглубь населенного пункта, формируя так называемую «серую зону» протяженностью около восьми километров.
По предварительным данным, ВС РФ стремятся прорваться дальше в оборону ВСУ и закрепиться на новых позициях. Контроль над высотами позволяет российской армии корректировать огонь, использовать дроны и оказывать давление на подходы противника под прикрытием артиллерии. В случае падения Ямполя и Дроновки, под угрозой окажется Северск, так как эти населенные пункты имеют стратегическое значение для снабжения и обороны ВСУ.
Константиновское направление.
Российские войска прорвали оборону и закрепились на восточных окраинах Константиновки. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, украинские подразделения ведут ожесточенные бои, пытаясь удержать город. Он отметил, что Константиновка — крупный промышленный город с обширной промзоной, где противник размещает технику и укрывается, что замедляет продвижение российских бойцов.
Марочко заявил, что ситуация в Константиновке напоминает бои за Артемовск, а в некоторых аспектах продвижение может быть даже более сложным. Эксперт подчеркнул, что Киев будет удерживать Константиновку любой ценой, поскольку ее потеря открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации — последнему оборонительному рубежу Донбасса.
Покровское направление.
В районе Покровска был ликвидирован офицер спецподразделения СБУ «Альфа’Фото: Сергей Русанов © URA.RU.
Освобождение населенного пункта Московское в ДНР свидетельствует о дальнейшем сужении горловины котла, в который группировка ВСУ попала на покровском направлении. Как отметил Марочко, продвижение подтверждается заявлением Минобороны России о взятии Московского и входе в Димитров (Мирноград). Кроме того, российские силовые структуры сообщили ТАСС о ликвидации на этом участке майора спецподразделения СБУ «Альфа» Александра Басюка.
Южнодонецкое направление.
Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что на южнодонецком направлении вооруженные силы России продолжают наступление в районе Успеновского плацдарма. Авиация 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО наносит удары по позициям ВСУ в Успеновке крылатыми авиабомбами, а штурмовые подразделения 5-й армии группировки «Восток» продвигаются с направления Новогригоровки, постепенно беря под контроль лесополосы противника.
Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, через свой telegram-канал сообщил, что в приграничных районах Днепропетровской области уничтожено множество пикапов с белыми крестами. Он отметил, что средства радиоэлектронной борьбы больше не обеспечивают защиту украинских сил, а операторы дронов группировки «Восток» эффективно поражают выявленные цели.