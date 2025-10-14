Ричмонд
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей арестованы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела о взяточничестве.

Источник: © РИА Новости

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в эту сумму Генеральная прокуратура РФ оценила имущество Кузнецова и его семьи, подан иск об обращении активов в доход государства.

По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021—2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.

Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Расследование дела было завершено.

Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020−2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.