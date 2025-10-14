Росгвардейцы в Подольске задержали мужчину при попытке кражи из строймагазина

«Инцидент произошел в Климовске. Получившие сигнал “тревога” росгвардейцы прибыли в охраняемый строительный гипермаркет. На месте выяснилось, что злоумышленник попытался похитить стройматериалы общей стоимостью порядка 4 тыс. руб., спрятав их в рюкзаке. Правоохранители незамедлительно задержали мужчину. Им оказался 27-летний приезжий. Позже было установлено, что гражданин уже трижды был судим за кражи», — рассказали в пресс-службе.