Росгвардейцы в Подольске задержали мужчину при попытке кражи из строймагазина

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали мужчину при попытке похитить стройматериалы из гипермаркета в Подольске. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел в Климовске. Получившие сигнал “тревога” росгвардейцы прибыли в охраняемый строительный гипермаркет. На месте выяснилось, что злоумышленник попытался похитить стройматериалы общей стоимостью порядка 4 тыс. руб., спрятав их в рюкзаке. Правоохранители незамедлительно задержали мужчину. Им оказался 27-летний приезжий. Позже было установлено, что гражданин уже трижды был судим за кражи», — рассказали в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что мужчина передан полицейским для дальнейшего разбирательства.