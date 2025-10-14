В Венесуэле 14 горняков погибли из-за затопления шахт

На востоке Венесуэлы затопило три шахты с 14 горняками (фото из архива).
В муниципалитете Эль-Кайо на востоке Венесуэлы в результате затопления трех шахт погибли 14 горняков. Об этом сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям. Сейчас идет работа по извлечению тел погибших.
«Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трех разных шахтах», — написали на странице управления в одной из соцсетей. В ведомстве отметили, что для координации поисково-спасательных мероприятий был организован командный пункт. Сейчас проводится откачка воды из затопленных шахт, после чего специалисты смогут оценить возможность проведения дальнейших работ по извлечению тел.
По информации спасательных служб, в операции задействованы пожарные муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, представители гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven. Также тела помогают извлекать представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, службы военной контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.
Чрезвычайные ситуации, связанные с затоплением шахт, возникают и в России. Так, в середине сентября на шахте «Комсомольская» в Воркуте произошел прорыв воды. В момент происшествия в подземных выработках находились пять сотрудников. Четверо из них смогли покинуть шахту без посторонней помощи.