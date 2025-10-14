В Венесуэле 14 горняков погибли из-за затопления шахт

«Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трех разных шахтах», — написали на странице управления в одной из соцсетей. В ведомстве отметили, что для координации поисково-спасательных мероприятий был организован командный пункт. Сейчас проводится откачка воды из затопленных шахт, после чего специалисты смогут оценить возможность проведения дальнейших работ по извлечению тел.