Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше двух недель в Ижевске ищут пропавшего 58-летнего пермяка

У мужчины нет с собой телефона, и он плохо ориентируется в Ижевске.

Добровольцы больше двух недель ищут пропавшего в Ижевске 58-летнего жителя Перми, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

28 сентября Олег Степучев вышел из здания, расположенного на улице Советской в столице Удмуртии, и отправился в неизвестном направлении. С тех пор он не возвращался и не связывался с родными и близкими.

В ПСО отмечают, что у Олега нет с собой телефона, а также он плохо ориентируется в Ижевске.

«Предположительно может находиться в районе улиц Советская и Степана Разина», — говорят волонтёры.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться мужчина, сообщить по телефонам: +7 (919) 902−50−23 (ПСО «Регион 18») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, ранее были окончены поиски 38-летнего мужчины, который исчез в Перми в марте 2025 года.