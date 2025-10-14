Больше двух недель в Ижевске ищут пропавшего 58-летнего пермяка

Добровольцы больше двух недель ищут пропавшего в Ижевске 58-летнего жителя Перми, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
28 сентября Олег Степучев вышел из здания, расположенного на улице Советской в столице Удмуртии, и отправился в неизвестном направлении. С тех пор он не возвращался и не связывался с родными и близкими.
В ПСО отмечают, что у Олега нет с собой телефона, а также он плохо ориентируется в Ижевске.
«Предположительно может находиться в районе улиц Советская и Степана Разина», — говорят волонтёры.
Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться мужчина, сообщить по телефонам:
