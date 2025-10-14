При затоплении трёх шахт на востоке Венесуэлы погибли 14 горняков

Сейчас спасатели занимаются откачкой воды для оценки условий работы. В операции участвуют пожарные из муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, а также представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.