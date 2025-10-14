Ричмонд
Медведь набросился на пожилого грибника в лесу и отгрыз ему голову

В японской префектуре Ивате произошёл трагический случай — медведь напал на 70-летнего мужчину, отправившегося в лес за грибами.

В японской префектуре Ивате произошёл трагический случай — медведь напал на 70-летнего мужчину, отправившегося в лес за грибами. Как сообщает Daily Mail, инцидент имел место 8 октября. Пенсионер не вернулся домой в назначенный срок, после чего местные жители организовали поисковую операцию.

Поисковая группа вскоре обнаружила останки мужчины с тяжёлыми травмами, характерными для нападения крупного хищника. Медведь напал настолько жестоко, что жертва лишилась головы — её удалось найти в некотором отдалении от тела.

Эта трагедия отражает растущую проблему — в текущем году на территории Японии отмечается повышение агрессивности медведей. По официальным данным, с апреля по сентябрь было зарегистрировано не менее 103 случаев нападения этих животных на людей.

Читайте также: «Я лёг и притворился мёртвым»: медведь напал на ребёнка в российском городе.