Признанный экстремистом блогер получил иск на 11 миллионов рублей

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного ООО «Джетленд», требующего взыскать более 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Иск поступил в суд 9 октября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.

Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend, представляющей собой «интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций», сообщает ее сайт.

Против Ефремова* возбуждено уголовное дело за донаты ФБК** (признан в России экстремистским и ликвидирован). Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, «с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности». Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.

Ефремов* — блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.