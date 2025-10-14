Признанный экстремистом блогер получил иск на 11 миллионов рублей

По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, «с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности». Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.