В Прикамье осудили водителя авто, скрывшегося с места смертельной аварии

Суд вынес приговор водителю автомобиля, который устроил смертельную аварию и скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
ДТП случилось 19 декабря 2024 на трассе Голдыри — Орда — Октябрьский. Житель посёлка Октябрьский, управлявший легковушкой, превысил скорость, допустил занос машины и врезался в металлическое ограждение.
В результате аварии пассажир легковушки, который не был пристёгнут ремнём безопасности, получил смертельную травму. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Решением суда мужчину приговорили к 6, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года.
«Судом удовлетворён иск родственников погибшего о взыскании компенсации морального вреда с водителя автомобиля в размере 2 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.