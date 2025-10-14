Ричмонд
В Прикамье осудили водителя авто, скрывшегося с места смертельной аварии

Вынесен приговор.

Суд вынес приговор водителю автомобиля, который устроил смертельную аварию и скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

ДТП случилось 19 декабря 2024 на трассе Голдыри — Орда — Октябрьский. Житель посёлка Октябрьский, управлявший легковушкой, превысил скорость, допустил занос машины и врезался в металлическое ограждение.

В результате аварии пассажир легковушки, который не был пристёгнут ремнём безопасности, получил смертельную травму. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Решением суда мужчину приговорили к 6, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года.

«Судом удовлетворён иск родственников погибшего о взыскании компенсации морального вреда с водителя автомобиля в размере 2 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.