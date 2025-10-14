В Прикамье осудили водителя авто, скрывшегося с места смертельной аварии

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.