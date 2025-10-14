В Хабаровске мошенники оформили кредиты на бойца СВО, пока он был на фронте

В Хабаровске прокуратура через суд добилась расторжения кредитных договоров, оформленных мошенниками от имени участника специальной военной операции. Финансовые махинации совершили неизвестные, воспользовавшись его персональными данными.
Проверка прокуратуры Краснофлотского района показала, что весной 2025 года злоумышленники оформили от имени военнослужащего кредит на сумму свыше 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на счета третьих лиц, а сам потерпевший узнал о долге только после возвращения из зоны боевых действий.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Установлено, что при оформлении займа банк не убедился, что операция проводилась самим заемщиком, чем нарушил его законные права.
Прокуратура направила иск в суд о признании кредитных договоров недействительными. Суд удовлетворил требования. Надзорное ведомство возьмет под контроль исполнение решения после его вступления в силу.