В Хабаровске мошенники оформили кредиты на бойца СВО, пока он был на фронте

Проверка прокуратуры Краснофлотского района показала, что весной 2025 года злоумышленники оформили от имени военнослужащего кредит на сумму свыше 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на счета третьих лиц, а сам потерпевший узнал о долге только после возвращения из зоны боевых действий.