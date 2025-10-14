Имущество и другие активы генерала Кузнецова на 500 миллионов рублей арестовали

Имущество и другие активы бывшего главного кадровика Министерства обороны РФ генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей арестовали. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил РИА Новости источник, который знаком с ходом уголовного дела о коррупции.
— Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы, — цитирует его агентство.
13 октября сообщалось, что Юрий Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту России Владимиру Путину.
Представители СК завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Также появилась информация, что Юрию Кузнецову не нравятся условия в СИЗО: он жалуется, что уже похудел на 20 килограммов из-за недоедания. При этом серебряные погоны стоимостью около 180 тысяч рублей изъяли у него при обысках. Стоимость имущества оценили более чем в 260 миллионов рублей. Он объяснил следователям происхождение своих активов.