Имущество и другие активы генерала Кузнецова на 500 миллионов рублей арестовали

Также появилась информация, что Юрию Кузнецову не нравятся условия в СИЗО: он жалуется, что уже похудел на 20 килограммов из-за недоедания. При этом серебряные погоны стоимостью около 180 тысяч рублей изъяли у него при обысках. Стоимость имущества оценили более чем в 260 миллионов рублей. Он объяснил следователям происхождение своих активов.