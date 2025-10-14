Выяснилось, что за маской успешного фотографа скрывался жесткий серийный убийца

В 1974 году он снова напал — на девочку 13 лет, довёл её до приёма наркотика растительного происхождения и попытался совратить. За это он получил лишь два года тюрьмы за нарушение условий УДО. В 1976 году вышел и некоторое время вёл себя «примерно», расположив к себе одного из кураторов полиции. В 1977 году ему разрешили поездку в Нью-Йорк, чтобы «навестить родственников». Позже исчезла Элен Ховер — дочь владельца модного клуба. В её записной книжке значилась дата встречи с «Джоном Бергером». Алькала спокойно вернулся в Лос-Анджелес и был выведен из подозреваемых — связи семьи Ховер были сильны. Позднее тело девушки нашли рядом с тем местом, где он любил устраивать фотосессии.