Водитель иномарки насмерть сбил 52-летнюю женщину в Ангарске

ИРКУТСК, 14.10. 2025, IrkutskMedia. В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 13 октября, на Ленинградском проспекте города нефтехимиков.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 57-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП 52-летняя ангарчанка от полученных травм скончалась на месте.
По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
Ранее агенство сообщало, что полицейские разбираются в обстоятельствах гибели 82-летнего пенсионера в Усть-Илимске. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте вблизи «зебры» и был сбит Hyundai Solaris, выезжавшей со стороны улицы Мечтателей.