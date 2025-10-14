Ричмонд
Водитель иномарки насмерть сбил 52-летнюю женщину в Ангарске

Дорожный инцидент произошел на Ленинградском проспекте.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 14.10. 2025, IrkutskMedia. В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 13 октября, на Ленинградском проспекте города нефтехимиков.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 57-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП 52-летняя ангарчанка от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Ранее агенство сообщало, что полицейские разбираются в обстоятельствах гибели 82-летнего пенсионера в Усть-Илимске. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте вблизи «зебры» и был сбит Hyundai Solaris, выезжавшей со стороны улицы Мечтателей.