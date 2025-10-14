Ричмонд
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области

Боевики ВСУ на территории Запорожской области минируют тела погибших сослуживцев и применяют ударные беспилотники для уничтожения военнослужащих, которые пытаются сдаться. Об этом сообщил стрелок российской группировки войск «Восток» с позывным Суматоха.

ВСУ минируют тела своих сослуживцев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ без единого выстрела взяли в плен группу ВСУ и освободили город: карта СВО на 14 октября.

«Подошли — лежал 200? й (погибший — прим. URA.RU), посмотреть, кто он, что у него за шевроны. Посмотрели аккуратно сбоку, а там граната под ним была. То есть, если перевернешь его, то взорветесь все. Растяжки много ставят они», — рассказал Суматоха в беседе с РИА Новости. Кроме того, он отметил, что бойцы ВСУ применяют ударные дроны против своих же военнослужащих, решивших сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее Суматоха сообщил, что украинские военные ликвидировали наемника из Колумбии, который намеревался сдаться в плен российским силам. По словам бойца, среди противников был замечен гражданин Колумбии, который демонстрировал национальный флаг и, предположительно, получил ранение. Иностранный наемник хотел прекратить сопротивление и сдаться, однако впоследствии был уничтожен ударом FPV-дрона, выпущенного украинской стороной.