Двойное убийство в Шелехове обсудили на заседании родительского комитета

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Приангарье Татьяной Афанасьевой, которая отметила, что подросток, по чьей вине произошла трагедия, не привлекал внимания правоохранительных органов, о нем все отзывались положительно. Юноша всегда приходил на помощь, если его об этом просили. Подростка захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать. Также омбудсмен отметила, что погибшую девочку тоже любили и уважали сверстники.