Двойное убийство в Шелехове обсудили на заседании родительского комитета

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. Двойное убийство в Шелехове обсудили на заседании областного родительского комитета при министерстве образования Иркутской области. Мэр Шелеховского района Максим Модин доложил, что детям из школы, где учились погибшая девушка и убивший ее подросток, готовы оказать квалифицированную психологическую помощь.
По информации с официального тг-канала (18+) губернатора Приангарья, 13 октября состоялись встречи с коллективом и несколькими классами школы, где учились погибшая девочка и подросток, совершивший преступление. Проведены родительские собрания. Развернут консультационный пункт. Педагоги ежедневно будут отслеживать психологическое состояние детей.
«Теперь нужно сделать выводы из случившегося, понять, как мы можем предотвратить подобные преступления. Одна из профилактических мер — реализация программ социально-психологического тестирования, которое позволят своевременно выявлять и предотвращать потенциальные риски, в том числе и связанные с употреблением несовершеннолетними запрещенных веществ. Эта проблема в регионе есть, и нельзя закрывать на это глаза», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В 2024 году по итогам социально-психологического тестирования из 210 тысяч несовершеннолетних у более 8 тысяч выявлены риски. С этими ребятами работают специалисты. В этом году проверка еще продолжается. На данный момент протестированы 180 тысяч подростков.
Напомним, в Шелехове в результате ссоры 14-летний подросток напал с ножом на свою сверстницу и ранил соседку, пытавшуюся заступиться за девочку. Обе девушки скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Приангарье Татьяной Афанасьевой, которая отметила, что подросток, по чьей вине произошла трагедия, не привлекал внимания правоохранительных органов, о нем все отзывались положительно. Юноша всегда приходил на помощь, если его об этом просили. Подростка захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать. Также омбудсмен отметила, что погибшую девочку тоже любили и уважали сверстники.