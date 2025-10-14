В Ташкенте в служебном жилье инспектора профилактики обнаружили нарколабораторию

В ходе расследования было установлено, что сотрудник внутренних дел действовал по указанию владельца Telegram-аккаунта, который занимался продажей синтетических наркотиков. Правоохранитель получал контрабандные партии наркотиков от курьеров, после чего изготавливал и распространял «смертельное зелье» в подпольной лаборатории.