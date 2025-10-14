В Ташкенте в служебном жилье инспектора профилактики обнаружили нарколабораторию

В ходе обыска в доме были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 10 килограммов 500 граммов «Альфа-ПВП», 4 грамма «Спайса», а также 588 граммов жидкости, используемой при изготовлении наркотиков, специализированное оборудование и электронные весы.
Оперативные мероприятия были продолжены, и при проверке ещё одного дома, принадлежащего инспектору в Ташкентском районе Ташкентской области, был найден закопанный в землю свёрток с примерно 430 граммами наркотика «Альфа-ПВП».
В ходе расследования было установлено, что сотрудник внутренних дел действовал по указанию владельца Telegram-аккаунта, который занимался продажей синтетических наркотиков. Правоохранитель получал контрабандные партии наркотиков от курьеров, после чего изготавливал и распространял «смертельное зелье» в подпольной лаборатории.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства преступления.