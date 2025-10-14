Имущество обратившегося к Путину генерала Кузнецова арестовали

По версии следствия, генерал-лейтенант приобрёл элитную недвижимость, драгоценности и коллекцию ценных монет за счёт коррупционных доходов. В материалах дела указано, что Кузнецов получал взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна за содействие в обеспечении победы в конкурсах на гостиничное обслуживание курсантов одного из военных училищ.