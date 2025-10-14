Имущество обратившегося к Путину генерала Кузнецова арестовали

Суд принял решение об аресте имущества и других активов бывшего руководителя кадровой службы Минобороны России генерала Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц на общую сумму 500 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, осведомлённый о деталях уголовного дела.
Ранее Генеральная прокуратура России именно так оценила стоимость имущества, принадлежащего Кузнецову и его семье. 13 октября ведомство официально потребовало обратить все активы, оцениваемые примерно в полмиллиарда рублей, в доход государства.
По версии следствия, генерал-лейтенант приобрёл элитную недвижимость, драгоценности и коллекцию ценных монет за счёт коррупционных доходов. В материалах дела указано, что Кузнецов получал взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна за содействие в обеспечении победы в конкурсах на гостиничное обслуживание курсантов одного из военных училищ.
Во время следственных действий у семьи Кузнецова изъяли наличные в размере 189 миллионов рублей и выявили банковские счета жены ещё на 56 миллионов.
При этом близкие генерала отвергают обвинения, подчёркивая легальность происхождения всех средств. По их версии, капиталы формировались за счёт обменных операций с валютой и средств, которые возникли благодаря особенностям учёта денежного довольствия в Минобороны.
