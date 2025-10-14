Ричмонд
В Омске при пожаре в частном доме на Димитрова погиб мужчина

Спасатели рассказали о двух новых возгораниях с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В 17:00 вчера, 13 октября, в Омске зафиксировали два серьезных пожара с человеческими жертвами. На улице Димитрова огонь уничтожил кровлю частного дома площадью 100 квадратных метров, где погиб мужчина. В МЧС рассказали, что на тушении работали 22 спасателя с пятью единицами техники.

Ранее, около полудня, в садоводстве «Незабудка» полыхал двухэтажный садовый дом площадью 180 квадратных метров. Собственник успел самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных, но получил травмы. Одиннадцать спасателей с четырьмя единицами спецтехники ликвидировали открытое горение за 31 минуту.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Причины обоих инцидентов устанавливают дознаватели омского управления Министерства чрезвычайных ситуаций России.

