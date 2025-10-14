В Омске при пожаре в частном доме на Димитрова погиб мужчина

В 17:00 вчера, 13 октября, в Омске зафиксировали два серьезных пожара с человеческими жертвами. На улице Димитрова огонь уничтожил кровлю частного дома площадью 100 квадратных метров, где погиб мужчина. В МЧС рассказали, что на тушении работали 22 спасателя с пятью единицами техники.