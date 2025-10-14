В Красноярске закладчица забыла наркотики в арендованной квартире

В Красноярске полицейские задержали оптовую закладчицу, забывшую наркотики в арендованной квартире. Как рассказали в краевом МВД, запрещенные вещества в шкафу обнаружила хозяйка жилища.
Полицейские изъяли подозрительную находку и отправили 250-граммовый сверток на исследование, которое подтвердило, что внутри — «синтетика». После этого сотрудники начали искать бывшую квартирантку.
Закладчицей оказалась 21-летняя приезжая из Кургана. Уже на ее новой квартире оперативники нашли похожие свертки, электронные весы и упаковочный материал.
— Она получала наркотики бесконтактным способом, затем фасовала их на более мелкие партии и раскладывала в тайники. Полицейские установили места, куда женщина разложила «товар», и изъяли запрещенные вещества, — добавила пресс-служба ведомства.
Общий вес изъятого составил 2,5 килограмма. Теперь закладчице грозит до 20 лет лишения свободы.