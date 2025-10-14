На помощь пришли охотники: новая информация о поисках Усольцевых

«Поисковая операция уже не спасательная, потому что очевидно, что спасать после 10 дней низких температур некого. Проводятся мероприятия по исследованию отдельных участков, тех, которые, вероятно, не были до конца проверены. В ходе массовых поисковых работ такие остались. Их немного, учитывая количество волонтеров и спасателей. Может быть, порядка нескольких сотен квадратных метров, куда люди еще не заходили, которые осматривались только с помощью дронов. К сожалению, снежный покров не позволяет увидеть предметы на поверхности. Наверное, будут искать только в тех местах, где есть входы, провалы, трещины, ниши под камнями, которые не засыпаны до сих пор снегом», — объяснил он.