На помощь пришли охотники: новая информация о поисках Усольцевых

Поиски пропавших в Красноярской тайге Усольцевых официально завершили 12 октября. Волонтеры прошли более 4500 км треков в районе Кутурчинского Белогорья, но никаких следов не нашли. Сейчас на месте остались только профессиональные спасатели и альпинисты. К ним присоединились егеря и охотники, потому что из-за медведей-шатунов и волков поисковая операция стала опасной.
Где продолжают искать Усольцевых?
По словам волонтера, профессионального туриста и альпиниста Алексея Кулеша, необследованными могли остаться несколько сотен квадратных метров, куда за время поисков по объективным причинам не смогли дойти люди.
«Поисковая операция уже не спасательная, потому что очевидно, что спасать после 10 дней низких температур некого. Проводятся мероприятия по исследованию отдельных участков, тех, которые, вероятно, не были до конца проверены. В ходе массовых поисковых работ такие остались. Их немного, учитывая количество волонтеров и спасателей. Может быть, порядка нескольких сотен квадратных метров, куда люди еще не заходили, которые осматривались только с помощью дронов. К сожалению, снежный покров не позволяет увидеть предметы на поверхности. Наверное, будут искать только в тех местах, где есть входы, провалы, трещины, ниши под камнями, которые не засыпаны до сих пор снегом», — объяснил он.
Разбудили медведя?
Для одной из групп поисковиков выход на маршрут 11 октября едва не закончился трагедией. Как рассказал aif.ru волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш, волонтеры наткнулись на медведя.
«Буквально в субботу, 11 октября, одна поисковая группа спугнула медведя из берлоги. К счастью, это оказался не матерый зверь, который мог бы напасть. Медведь сам испугался людей и убежал, поэтому никто не пострадал. Если говорить в целом, то опасность для поисковиков натолкнуться на медведей на этом участке есть», — сказал он.
Поиски продолжаются под охраной.
Чтобы защитить поисковиков, принято решение прикрепить к ним егерей и охотников с оружием.
«Спасателей сопровождает охотовед или егерь с оружием, которому разрешено его применять. Они нужны, потому что в том месте есть дикие звери. Медведи в это время залегают в спячку, но большое количество людей и шум не позволяет им этого сделать. Плюс есть возможность прихода волков на эту территорию. Они там не обитают, но, тем не менее, могут туда заходить», — объяснил Кулеш.
Найти Усольцевых могут помешать горностаи и ласки.
Мелкие и крупные хищники могут стать серьезной проблемой для поисковиков. Как рассказал aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников, животные могут растащить тела погибших.
«Тела погибших обглодают животные. Это могут сделать и горностаи, и ласки, и мыши. Кости останутся, но их могут растащить на большой территории. Если тела, например, найдут волки, то они тоже съедят только мягкие ткани, а кости останутся», — объяснил эксперт.
Медведи-шатуны, которые не набрали нужную массу или были разбужены, могут спрятать тела, прикопав их и завалив валежником.
«Такой зверь, если найдет труп, то прикопает его тут же, завалит сверху чем-то, но будет видно, что там что-то есть. Медведь вернется к такому схрону через неделю-две», — отметил охотник.
Две недели назад, 28 сентября, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью и собакой солнечным днем отправились в поход. Их машину нашли у предполагаемого начала маршрута. Двое взрослых, ребенок и собака бесследно исчезли.
Сотни добровольцев из разных регионов приехали, чтобы помочь отыскать их. Тысячи людей следили за ходом поисков в Сети, строили гипотезы и предположения. К поискам подключились экстрасенсы и шаман. Но за прошедшее время не было найдено ни одного следа.
Основная версия следователей — несчастный случай. По мнению волонтера Кулеша, когда солнечная погода резко сменилась ливнем и холодом, Усольцевы могли попытаться спрятаться в щели между камнями, найдя там последний приют.
«Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств», — сказал он.