РИА Новости: имущество генерала Кузнецова на 500 млн руб. арестовали

Сам Кузнецов 13 октября направил письмо президенту Владимиру Путину. Обращение последовало после иска Генпрокуратуры об аресте его имущества. В своем послании он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и подчеркивает, что иск был подан еще до вынесения приговора по делу.