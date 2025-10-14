Ричмонд
РИА Новости: имущество генерала Кузнецова на 500 млн руб. арестовали

Кузнецов 13 октября направил письмо президенту Владимиру Путину.

Источник: Комсомольская правда

Имущество и активы бывшего начальника главного кадрового управления Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взятке бизнесмену, на сумму 500 миллионов рублей арестованы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — уточнил источник агентства.

Сам Кузнецов 13 октября направил письмо президенту Владимиру Путину. Обращение последовало после иска Генпрокуратуры об аресте его имущества. В своем послании он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и подчеркивает, что иск был подан еще до вынесения приговора по делу.

Прокуратура потребовала взыскать с Кузнецова имущество на сумму свыше 500 млн рублей уже в августе. По сведениям налоговой службы, Юрий Кузнецов и его супруга Юлия за период 2010—2023 годов задекларировали доходы в размере 47,6 млн и 41 млн рублей соответственно. Основными источниками их доходов стали зарплаты, проценты по вкладам и продажа автомобилей.