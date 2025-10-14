Байден неожиданно похвалил Трампа

В понедельник, 13 октября, палестинское движение ХАМАС, согласно достигнутым договоренностям с Израилем, освободило 20 заложников, удерживавшихся в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Таким образом, все заложники, находившиеся в живых, были отпущены. В рамках соглашения Израиль освободил 1718 заключенных из Газы, которые уже вернулись в анклав, а также 250 палестинцев, отбывавших пожизненное или длительные сроки заключения. В тот же день американский лидер Дональд Трамп объявил о завершении конфликта Израиля и ХАМАС, передает «Царьград».