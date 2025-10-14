Братчанка сняла золотые украшения со спящей матери и сдала их ломбард

Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Как следует из материалов уголовного дела, женщина с приятелем распивала алкоголь в квартире ее матери. В какой-то момент хозяйка квартиры ушла в свою комнату, где вскоре заснула. Дочь решила этим воспользоваться: проникла в комнату и сняла с шеи родственницы золотую цепь с подвеской в виде креста, а с пальца правой руки — кольцо с драгоценными камнями. Общий ущерб позже оценили почти в 68 тысяч рублей.