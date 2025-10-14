Братчанка сняла золотые украшения со спящей матери и сдала их ломбард

Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Как следует из материалов уголовного дела, женщина с приятелем распивала алкоголь в квартире ее матери. В какой-то момент хозяйка квартиры ушла в свою комнату, где вскоре заснула. Дочь решила этим воспользоваться: проникла в комнату и сняла с шеи родственницы золотую цепь с подвеской в виде креста, а с пальца правой руки — кольцо с драгоценными камнями. Общий ущерб позже оценили почти в 68 тысяч рублей.
Позже подсудимая с помощью знакомых продала украшения в ломбарды, а деньги потратила на личные нужды.
Пропавшие украшения мать обнаружила сразу, как проснулась. Позвонила дочери, но та заявила, что ни она, ни ее приятель к краже не причастны, тогда потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям дочь женщины призналась в преступлении.
На суде мать подсудимой заявила, что не держит зла на дочь, к тому же причиненный ущерб ей был полностью возмещен.
Тем не менее суд признал братчанку виновной. При вынесении приговора суд учел, что женщина ранее уже была судима. По новому делу о краже (ст. 158 УК РФ) ее осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно. Также суд постановил, что осужденная должна трудоустроиться и при необходимости пройти лечение у нарколога.