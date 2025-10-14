Приговоренного за сомнительное убийство ребенка мужчину вновь спасли от казни

В США вновь спасен от исполнения смертного приговора Роберт Роберсон, дело которого давно вызывает сомнения у правозащитников, юристов и медицинского сообщества. Как сообщает People, 9 октября Апелляционный суд по уголовным делам штата Техас в очередной раз постановил отсрочить казнь Роберсона.
Мужчина был приговорён к высшей мере после трагической смерти двухлетней дочери в 2002 году. В ночь на 31 января он проснулся, услышав падение девочки с кровати, утешил ребёнка и снова лёг спать. Утром Роберсон обнаружил дочь без сознания — девочку спасти не удалось.
Патологоанатом зафиксировал травмы головы и сделал вывод о насильственном характере повреждений. Кроме того, суд опирался на мнение ещё одного эксперта, установившего, что основной причиной смерти стал синдром детского сотрясения (СДС): в то время считалось, что характерные признаки этой патологии — отёк мозга, кровоизлияния на его поверхности и в сетчатку глаза — всегда свидетельствуют о насилии.
Однако современные исследования доказывают, что подобная триада симптомов может возникать и по причинам, не связанным с жестоким обращением. С этим согласны десятки практикующих педиатров и судебных медиков.
Пересмотра дела Роберсона требуют не только правозащитные организации и адвокаты, но и политики, а также детектив Брайан Уортон, который сам давал показания против обвиняемого в 2003 году.
Отметим, что в октябре 2024 года казнь также была остановлена буквально в последний момент, тогда исполнение приговора было отсрочено минимум на три месяца.
