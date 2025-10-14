Приговоренного за сомнительное убийство ребенка мужчину вновь спасли от казни

Патологоанатом зафиксировал травмы головы и сделал вывод о насильственном характере повреждений. Кроме того, суд опирался на мнение ещё одного эксперта, установившего, что основной причиной смерти стал синдром детского сотрясения (СДС): в то время считалось, что характерные признаки этой патологии — отёк мозга, кровоизлияния на его поверхности и в сетчатку глаза — всегда свидетельствуют о насилии.