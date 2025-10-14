WSJ: Россия подготовлена к отражению гибридных атак лучше, чем Европа

Ранее The National Interest сообщил, что ВМС США, возможно, придется вновь осваивать основы ведения морских боевых действий в ситуации, когда их превосходство на море уже не является безусловным. За последние годы Россия и Китай существенно укрепили свои военно-морские силы, а также установили неформальный альянс с Северной Кореей и Ираном, который получил неофициальное название «ось».