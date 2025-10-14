Ричмонд
Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на жительницу Бердска

Из-за действий кибермошенников пенсионерке был причинен ущерб в более чем 370 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

67-летняя жительница Бердска пожаловалась в прокуратуру на кибермошенников, которые в 2024 году оформили на нее кредит. Из-за этого банк начал начислять женщине проценты и направил судебным приставам исполнительные документы о взыскании с пенсионерки задолженности. В итоге женщине был причинен ущерб на сумму более 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Чтобы защитить интересы пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников, прокурор подал иск о признании кредитного договора недействительным. Бердский городской суд требования удовлетворил полностью.

— В настоящее время с пенсионерки сняты все кредитные обязательства, — добавили в пресс-службе.