В Красноярском крае при пожаре погибли мать и ребенок

В частном доме в селе Арейское Емельяновского района под Красноярском произошёл трагический пожар, в результате которого погибли 36-летняя женщина и её трёхлетний сын. Двухлетняя дочь пострадавшей была спасена, однако госпитализирована в тяжёлом состоянии с признаками отравления продуктами горения, сообщили в ГСУСК по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл глубокой ночью во вторник. Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных, однако спасти всех жильцов не удалось. По предварительным данным, в момент пожара отец семейства находился вне дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109, часть 3 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин гибели людей и возгорания. По факту происшествия проводится расследование.
