В Красноярском крае при пожаре погибли мать и ребенок

В частном доме в селе Арейское Емельяновского района под Красноярском произошёл трагический пожар, в результате которого погибли 36-летняя женщина и её трёхлетний сын. Двухлетняя дочь пострадавшей была спасена, однако госпитализирована в тяжёлом состоянии с признаками отравления продуктами горения, сообщили в ГСУСК по Красноярскому краю.