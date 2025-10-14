Военный суд рассмотрит дело о покушении на Собчак и Симоньян

Военный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Отмечается, что обвинительное заключение утвердила прокуратура.
Фигуранты дела не признают свой вины — среди обвиняемых трое несовершеннолетних, им запрещены определенные действия.
По словам задержанных, они не планировали покушение на Симоньян и Собчак, а действовали из хулиганских побуждений, отмечает агентство.
Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали журналистки на готовящиеся нападения, выясняла «Вечерняя Москва».