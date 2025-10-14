Военный суд рассмотрит дело о покушении на Собчак и Симоньян

Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали журналистки на готовящиеся нападения, выясняла «Вечерняя Москва».