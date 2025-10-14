Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный суд рассмотрит дело о покушении на Собчак и Симоньян

Военный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Военный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что обвинительное заключение утвердила прокуратура.

Фигуранты дела не признают свой вины — среди обвиняемых трое несовершеннолетних, им запрещены определенные действия.

По словам задержанных, они не планировали покушение на Симоньян и Собчак, а действовали из хулиганских побуждений, отмечает агентство.

Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали журналистки на готовящиеся нападения, выясняла «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше