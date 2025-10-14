Признанный экстремистом блогер получил иск на миллионы рублей

Следствие утверждает, что Ефремов, находясь в Москве и Московской области, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, из оппозиционных взглядов к действующей власти, осуществлял переводы денежных средств на нужды организации, деятельность которой на территории России запрещена в связи с признанием ее экстремистской. В случае признания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. При этом недавно стало известно, что блогер частично признал вину.