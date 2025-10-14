Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» успешно поразили танк, бронетранспортер M113 и легкие боевые машины ВСУ, сорвав ротацию противника на территории Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск “Восток” выполнили боевые задачи в Днепропетровской области, уничтожив технику и живую силу противника. В результате точного нанесения ударов был поражен танк, бронетранспортер M113 американского производства, а также легкая техника и значительная часть националистов, пытавшихся занять позиции», — отметили в военном ведомстве.
Действия ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ, предотвратив попытку усиления переднего края и создали благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск вглубь оборонительных рубежей противника.