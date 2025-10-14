В Омской области насмерть сбили молодого мужчину

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Рав 4”, мужчина 1996 г. р., двигаясь по автодороге Называевск — Исилькуль, в районе 69-го километра допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении», — рассказали в ведомстве.