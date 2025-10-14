В Омской области насмерть сбили молодого мужчину

Омские правоохранители сообщили во вторник, 14 октября 2025 года, что 13 октября в 20:45 часов поступило сообщение о ДТП с летальным исходом.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Рав 4”, мужчина 1996 г. р., двигаясь по автодороге Называевск — Исилькуль, в районе 69-го километра допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП погиб молодой мужчина в возрасте 31 года, он скончался на месте происшествия.
По факту происшествия проводится проверка.