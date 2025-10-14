«Томагавки» и ПВО для Киева: о чем могут договориться Трамп и Зеленский уже в эту пятницу

Главной темой обсуждения 17 октября будут поставки ракет «Томагавк» и систем ПВО Patriot.
В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована третья с начала года встреча президентов Соединенных Штатов и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент в беседе с представителями СМИ лично подтвердил эту информацию. Ожидается, что главной темой переговоров станут поставки американских ракет «Томагавк» и систем ПВО Patriot.
Эксперты полагают, что Вашингтон может согласиться на передачу оружия по схеме «дозированной эскалации» — постепенно наращивая объемы поставок. Российская сторона ранее предупреждала, что такие шаги разрушат российско-американские отношения. Подробнее о предстоящей встрече Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.
Предстоящая встреча в Вашингтоне 17 октября.
Встреча президентов Трампа и Зеленского состоится 17 октября в Белом доме. Трамп лично подтвердил эту информацию во время беседы с журналистами. Это будет уже третья личная встреча лидеров в текущем году. До этого лидеры провели серию телефонных разговоров, в ходе которых обсудили предстоящий саммит, поставку ракет Tomahawk и усиление систем ПВО.
Что будут обсуждать Трамп и Зеленский: главное.
Ракеты Tomahawk и системы ПВО.
Политолог Константин Блохин отметил в интервью aif.ru, что встречи на высоком уровне обычно происходят после согласования вопросов на предварительных переговорах. Учитывая, что Зеленский на прошлой неделе поднимал тему ракет «Томагавк» и жаловался на российские удары, скорее всего, будут обсуждаться поставки американских ракет большой дальности и новых систем Patriot.
Он добавил, что встреча с Зеленским может фактически означать согласие Вашингтона на поставку новых систем вооружения, и если «Томагавки» отправятся в Украину, то за ними последуют немецкие «Таурусы». По его словам, стратегия передачи новых ракет будет осторожной, с постепенным увеличением их числа и дальности. Такая тщательно дозированная эскалация оставляет возможность в случае чего откатить ситуацию обратно или сделать вид, что Вашингтон был неправильно понят.
Позиция России.
Российская позиция относительно возможных поставок Tomahawk была сформулирована ранее президентом Владимиром Путиным. Он предупреждал, что передача таких ракет приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций». Одновременно Путин указывал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО для противодействия этим ракетам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял о «серьезной обеспокоенности» Москвы по этому вопросу.
Встреча неслучайно пройдет именно на этой неделе.
Блохин заметил, что встреча с лидером Украины, вероятно, неслучайно назначена на эту неделю. Он подчеркнул, что медийный эффект Трампа от урегулирования ситуации в Секторе Газа скоро иссякнет, после чего он начнет искать решение для украинского конфликта, который остается одной из последних нерешенных проблем для него. Эксперт также отметил, что это создаст удачную картинку в СМИ, показывающую, как американский президент активно работает на благо мира, но остается вопрос о том, как это будет связано с поставкой «Томагавков» на Украину. Он добавил, что Трамп всегда умел совмещать противоречивые политики.
Политолог Марат Баширов высказал мнение, что Трамп попытается использовать ситуацию с перемирием в Газе для продвижения мирной повестки по Украине, несмотря на отсутствие связи между конфликтами. Он предположил, что это может вызвать усиление медийной кампании против России, но не приведет к адекватным результатам, поскольку виртуальный шум не влияет на реальные политические решения. Баширов также отметил, что Трамп оказался бессилен изменить ситуацию, несмотря на ранее установленные ультиматумы.
Прошлые контакты лидеров Украины и США.
Ключевым этапом в подготовке к вашингтонскому саммиту стала серия личных и телефонных контактов между Зеленским и Трампом осенью этого года. Их последняя на данный момент личная встреча состоялась 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Именно после этих переговоров американский президент публично высказал одну из своих самых резких оценок, назвав конфликт на Украине «бесцельным» и выразив уверенность в возможности восстановления прежних границ Украины при поддержке Запада. Эта риторика не осталась незамеченной в Москве; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль «не совсем может согласиться» с такой трактовкой, предположив, что Трамп основывался исключительно на версии событий, изложенной Зеленским.
После этого, 9 октября, Зеленский анонсировал отправку украинской делегации в Вашингтон, четко обозначив цели визита: укрепление ПВО, защита энергетики и координация санкционных шагов. Однако главными событиями, непосредственно предваряющими встречу 17 октября, стали два телефонных разговора, проведенных лидерами подряд 11 и 12 октября. Первый звонок, 11 октября, был посвящен в первую очередь критической ситуации в энергетике. Зеленский проинформировал Трампа о масштабных атаках на энергоинфраструктуру страны, и, потребовал срочную помощь в усилении противовоздушной обороны. В частности, лидеры обсудили поставки дополнительных систем Patriot.
Следующий день, 12 октября, принес еще более предметный и, по оценке Зеленского, «очень продуктивный» разговор. Важно, что именно после этого разговора Трамп впервые публично и прямо подтвердил журналистам, что Киев хочет получить крылатые ракеты Tomahawk, и что этот вопрос является следующим шагом в военной поддержке Украины.