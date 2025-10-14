«Томагавки» и ПВО для Киева: о чем могут договориться Трамп и Зеленский уже в эту пятницу

Блохин заметил, что встреча с лидером Украины, вероятно, неслучайно назначена на эту неделю. Он подчеркнул, что медийный эффект Трампа от урегулирования ситуации в Секторе Газа скоро иссякнет, после чего он начнет искать решение для украинского конфликта, который остается одной из последних нерешенных проблем для него. Эксперт также отметил, что это создаст удачную картинку в СМИ, показывающую, как американский президент активно работает на благо мира, но остается вопрос о том, как это будет связано с поставкой «Томагавков» на Украину. Он добавил, что Трамп всегда умел совмещать противоречивые политики.