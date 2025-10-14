Стало известно о многомиллионном иске против блогера Ефремова*

В августе 2025 года Ефремов был задержан по обвинению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, иностранным агентом, деятельнось запрещена). Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер шесть раз осуществлял переводы по тысяче рублей на нужды указанной структуры.