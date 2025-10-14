Стало известно о многомиллионном иске против блогера Ефремова*

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск на сумму 11 миллионов рублей в отношении блогера Никиты Ефремова (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом свидетельствуют данные судебной инстанции, на которые ссылается РИА «Новости».
Заявителем выступает компания «Джетленд», зарегистрированная в Подмосковье и управляющая одноименной платформой, специализирующейся на бизнес-инвестициях и финансировании различных проектов. В суде подтвердили, что заявление поступило 9 октября, однако к рассмотрению пока не принято. При этом причины предъявления исковых требований не раскрываются.
В августе 2025 года Ефремов был задержан по обвинению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, иностранным агентом, деятельнось запрещена). Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер шесть раз осуществлял переводы по тысяче рублей на нужды указанной структуры.
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий. По словам самого Ефремова, во время следственных мероприятий он пояснил, что не был осведомлен о запрете любых форм поддержки данной организации на территории России.
Никита Ефремов приобрел известность как создатель бренда кроссовок под собственным именем, продукция которого пользовалась спросом у популярных артистов, включая Ольгу Бузову, Басту и Тимати. Однако осенью 2023 года его обвинили в реализации поддельной обуви, выдаваемой за оригинальную продукцию известных марок.
