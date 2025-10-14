Ричмонд
Российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 дронов сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской, еще три — над акваторией Черного моря.

Кроме того, два беспилотника были нейтрализованы над Тамбовской областью, два — над Республикой Крым, один — над Курской областью, передает Telegram-канал МО РФ.

Ночью 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Феодосии. В результате нападения на объекте возникло возгорание. Политик призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Беспилотники Вооруженных сил Украины также совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе Славянск — Донецк — Мариуполь.

