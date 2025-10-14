В Кашкадарье девушка-мотоциклистка и водитель Gentra устроили ночные гонки за автомобиль. В результате они получили крупные штрафы и были арестованы

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). На днях в социальных сетях появилось видео, снятое в Кашкадарье. На кадрах видно, как девушка на мотоцикле и водитель автомобиля Gentra устроили ночные гонки на одной из трасс. Пользователи утверждали, что победителю якобы должен был достаться приз — ключи от автомобиля.