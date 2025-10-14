В Кашкадарье девушка-мотоциклистка и водитель Gentra устроили ночные гонки за автомобиль. В результате они получили крупные штрафы и были арестованы

В УБДД оперативно отреагировали на видео. Все участники инцидента были установлены. Как выяснилось, гонки проходили 13 октября около часа ночи на центральных улицах города Карши. Что самое интересное — у девушки, управлявшей мотоциклом, не было водительских прав.
По данным ведомства, девушка через социальные сети познакомилась с жителем Карши, с которыми и решила посоревноваться в скорости. Нарушители мешали движению пешеходов и транспорта, значительно превышали скорость и создавали угрозу безопасности на дороге. Кроме того, мотоциклистка проигнорировала законные требования сотрудников органов внутренних дел об остановке.
Суд признал девушку виновной по части первой статьи 128−10 (дорожное хулиганство), статье 183 (мелкое хулиганство) и части первой статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Она приговорена к трём суткам административного ареста и штрафу в размере 25-кратной базовой расчетной величины (10,3 млн сумов).
Административные меры были приняты и в отношении водителя Gentra: его лишили водительских прав на год, назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 25-кратной базовой расчетной величины.