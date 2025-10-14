Более 1370 гектаров сухой травы вспыхнули в Башкирии

На территории Башкирии за последние сутки не было зафиксировано ни одного случая лесного пожара или возгорания сухой травы. Такие данные предоставила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, с начала года в регионе произошло 20 лесных пожаров общей площадью свыше 75 гектаров, а также зарегистрировано 378 возгорание сухой растительности, которое охватило 1370 гектаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.