Блогер Никита Ефремов* получил иск на 11 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы принял к регистрации иск от подмосковного ООО «Джетленд», которое требует взыскать с блогера Никиты Ефремова* более 11 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов суда.
Иск был подан 9 октября, однако пока не принят к рассмотрению. Основания требований не уточняются. Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend — онлайн-сервисом, позволяющим инвестировать в бизнес и финансировать организации.
В отношении Ефремова* возбуждено уголовное дело за переводы в адрес ФБК**. Следственный комитет предъявил блогеру обвинение в финансировании экстремистской деятельности. В августе Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, перевел средства в пользу организации, запрещенной на территории России. За это ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, передает РИА Новости.
19 августа Никиту Ефремова задержали в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Турции по подозрению в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией»*. По данным журналистов, блогер спонсировал организацию неоднократно — он шесть раз перевел ей по тысяче рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, суд в Москве запретил ему определенные действия.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.