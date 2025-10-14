Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошли 12 пожаров

В Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 13 октября, выдались напряженными для донских спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, на Дону произошло 12 пожаров, 11 из которых были техногенными и еще один раз горела сухая трава.

— Местами в центральных районах чрезвычайная пожароопасность, — напомнили в ведомстве.

Также случилась одна авария, последствия которой устраняли сотрудники экстренной службы. Был спасен один человек.

