В Ростовской области за сутки произошли 12 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 13 октября, выдались напряженными для донских спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, на Дону произошло 12 пожаров, 11 из которых были техногенными и еще один раз горела сухая трава.
— Местами в центральных районах чрезвычайная пожароопасность, — напомнили в ведомстве.
Также случилась одна авария, последствия которой устраняли сотрудники экстренной службы. Был спасен один человек.
