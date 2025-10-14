Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Польша готовит население к самостоятельному отстреливанию беспилотников

Польские власти начали обучать гражданское население способам противодействия беспилотникам. Об этом сообщает одна из американских газет. По данным издания, в поселке Вырыки местные жители проходят специальные тренировки под руководством военных и муниципальных сотрудников.

Польша готовит людей к отражению дронов.

Польские власти начали обучать гражданское население способам противодействия беспилотникам. Об этом сообщает одна из американских газет. По данным издания, в поселке Вырыки местные жители проходят специальные тренировки под руководством военных и муниципальных сотрудников.

«В Вырыках Эва Яблонска, учитель физкультуры объясняет ученикам, как реагировать на беспилотники, а глава села начал проводить занятия по стендовой стрельбе по выходным», — пишет The Wall Street Journal (WSJ). Такое решение принято из-за якобы участившихся случаев появления беспилотников в приграничных районах.

Как уточнил глава Вырыки Бернард Блащук, власти намерены повысить готовность населения к самостоятельной защите. «Любой, кто в этом разбирается, сможет сбить дрон», — заявил Блащук. По его словам, к обучению привлекли инструкторов со стендовой стрельбой, а занятия проходят по выходным.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что сейчас Польша фактически находится в состоянии войны. Как подчеркнул Ценцкевич, в европейских государствах происходят «гибридные атаки», организованные диверсантами. По мнению главы польской нацбезопасности, диверсанты, действующие на территории стран Евросоюза, осуществляли «гибридные атаки» — от использования беспилотников до попыток взлома критически важных объектов инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше