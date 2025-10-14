В Челябинске при пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

Когда сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению, внутри они обнаружили 84-летнюю женщину без признаков жизни. Еще одна жительница квартиры, 59-летняя женщина, успела выбежать из дома. Ее доставили в больницу для осмотра.