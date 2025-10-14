Ричмонд
В Челябинске при пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

В квартире на улице Комарова в Челябинске произошел пожар, погибла 84-летняя пенсионерка.

Источник: пресс-служба МЧС Челябинской области

Ранним утром 14 октября в одной из квартир на улице Комарова в Челябинске произошел пожар. Загорелась комната в квартире на девятом этаже.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению, внутри они обнаружили 84-летнюю женщину без признаков жизни. Еще одна жительница квартиры, 59-летняя женщина, успела выбежать из дома. Ее доставили в больницу для осмотра.

По данным пресс-службы МЧС Челябинской области, площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами 10 спасателей и трех единиц техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины происшествия устанавливают специалисты отдела дознания.