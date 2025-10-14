В Челябинске при пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

Ранним утром 14 октября в одной из квартир на улице Комарова в Челябинске произошел пожар. Загорелась комната в квартире на девятом этаже.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению, внутри они обнаружили 84-летнюю женщину без признаков жизни. Еще одна жительница квартиры, 59-летняя женщина, успела выбежать из дома. Ее доставили в больницу для осмотра.
По данным пресс-службы МЧС Челябинской области, площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами 10 спасателей и трех единиц техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины происшествия устанавливают специалисты отдела дознания.