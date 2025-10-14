Ричмонд
Автомобиль загорелся из-за неисправности в Черемхове

Инцидент произошел утром 13 октября.

Источник: МЧС РФ

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. 13 октября утром на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в переулке Седова в Черемхове. На место возгорания прибыли девять огнеборцев и две единицы техники. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, когда служащие прибыли на место происшествия, из гаража шёл чёрный дым.

Огнём были уничтожены сгораемые части автомобиля на 7 кв. метрах, повреждены личные вещи в гараже на 5 кв. метрах. Дознаватели ведомства установили, что причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Ранее агентство сообщало, что в Аларском районе из-за неосторожности при курении произошел пожар в одноэтажном двухквартирном брусовом доме. Возгорание случилось в селе Идеал, где на место происшествия прибыли восемь человек и три единицы техники. До прибытия пожарных соседи самостоятельно вынесли из горящей квартиры погибшего 56-летнего мужчину.