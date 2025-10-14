Автомобиль загорелся из-за неисправности в Черемхове

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. 13 октября утром на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в переулке Седова в Черемхове. На место возгорания прибыли девять огнеборцев и две единицы техники. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, когда служащие прибыли на место происшествия, из гаража шёл чёрный дым.