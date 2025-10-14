В Братске школьники пострадали из-за выезда на встречку, авария попала на видео

В Братске произошла авария, в которой пострадали школьники. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все днем 13 октября на 258 километре дороги «Вилюй» в районе Гидростроитель.
— По предварительной информации, 44-летний водитель «Хонды Везел» выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер», поворачивающей налево. В аварии травмы получили водитель хэтчбека и двое несовершеннолетних пассажиров, им 13 и 14 лет. Школьников госпитализировали, за их состоянием следят врачи. 59-летний водитель внедорожника отделался испугом, — отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Братска поставила дело на особый контроль.
