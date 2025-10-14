Более центнера бивней мамонта попытались вывезти из Амурской области

Более центнера бивней мамонта стоимостью три миллиона рублей попытались вывезти из Амурской области. Китайцу — водителю транспортной компании из КНР уже предъявили обвинение. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в прокуратуре Амурской области.
Уточняется, что он въехал в РФ в апреле 2025 года с грузом овощей и фруктов. После этого мужчина купил восемь фрагментов мамонтов — распиленные на части бивни шерстистых мамонтов общим весом 116,05 килограмма. Китаец спрятал их в прицепе, после чего попытался выехать через таможенную границу с Китаем.
— Прокуратура Амурской области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — написали в Telegram-канале ведомства.
В декабре прошлого года сотрудники Федеральной таможенной службы нашли фрагменты бивней мамонта стоимостью свыше одного миллиона рублей в чемодане гражданина Китая, который прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
Прибывший из Вьетнама в Хабаровск мужчина попытался провезти в чемодане настоящую голову крокодила. Мужчина пояснил, что купил этот сувенир для личной коллекции и даже не догадывался, что его нужно обязательно декларировать.