Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более центнера бивней мамонта попытались вывезти из Амурской области

Более центнера бивней мамонта стоимостью три миллиона рублей попытались вывезти из Амурской области. Китайцу — водителю транспортной компании из КНР уже предъявили обвинение. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Более центнера бивней мамонта стоимостью три миллиона рублей попытались вывезти из Амурской области. Китайцу — водителю транспортной компании из КНР уже предъявили обвинение. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Уточняется, что он въехал в РФ в апреле 2025 года с грузом овощей и фруктов. После этого мужчина купил восемь фрагментов мамонтов — распиленные на части бивни шерстистых мамонтов общим весом 116,05 килограмма. Китаец спрятал их в прицепе, после чего попытался выехать через таможенную границу с Китаем.

— Прокуратура Амурской области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — написали в Telegram-канале ведомства.

В декабре прошлого года сотрудники Федеральной таможенной службы нашли фрагменты бивней мамонта стоимостью свыше одного миллиона рублей в чемодане гражданина Китая, который прилетел в московский аэропорт Шереметьево.

Прибывший из Вьетнама в Хабаровск мужчина попытался провезти в чемодане настоящую голову крокодила. Мужчина пояснил, что купил этот сувенир для личной коллекции и даже не догадывался, что его нужно обязательно декларировать.