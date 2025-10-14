Более центнера бивней мамонта попытались вывезти из Амурской области

Уточняется, что он въехал в РФ в апреле 2025 года с грузом овощей и фруктов. После этого мужчина купил восемь фрагментов мамонтов — распиленные на части бивни шерстистых мамонтов общим весом 116,05 килограмма. Китаец спрятал их в прицепе, после чего попытался выехать через таможенную границу с Китаем.